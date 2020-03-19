Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости10:52

Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными

РБК07:29

Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса

RT на русском06:51

Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

ТАСС06:54

В России полностью расшифровали геном коронавируса

Lenta.ru06:39

Минздрав РФ: Российские ученые расшифровали полный геном нового коронавируса

Агентство Москва06:33

Полный геном коронавируса впервые расшифровали в России

NewInform06:32
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
РИА Новости 17:44
Хоккей

Отец Никиты Зайцева сообщил, что у хоккеиста нет коронавируса

Отец хоккеиста "Оттавы Сенаторз" Никиты Зайцева, Игорь Зайцев, опроверг информацию о том, что у его сына обнаружили коронавирус.
Piter.tv 15:37
Культура

«Кинопоиск» покажет сериал о победе Ельцина на выборах в 1996 году

Дождь 07:37
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com 12:36
Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

РИА Новости 10:02
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 13:45
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Автоспорт

Гран-при Монако «Формулы-1» в 2020 году не состоится

РИА Новости 14:08
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Общество

Российские туристы покидают Черногорию

Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 18:35
Экономика

Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
Lenta.ru 13:41
Единоборства

UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона

По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Newia.ru 15:34
Гаджеты

Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?

Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
Российская газета 16:23
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Футбол

Борис Ротенберг: «В РПЛ нужно вводить потолок зарплат»

Российские клубы могут резко урезать зарплаты игрокам.
Спорт-Экспресс 13:55
Экономика

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 17:45
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Происшествия

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить канал о пытках в тюрьмах

Правозащитник Алексей Кузнецов заявил, что Роскомнадзор обратился в сервис YouTube c требованием удалить его канал о пытках в российских тюрьмах.
News.ru 08:51
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Музыка

Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big

Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
RT на русском 03:34
Футбол

Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Газета.Ru 18:20
Здоровье

Итальянский хирург заявила о критической ситуации в госпиталях

В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.
News.ru 14:22
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса, она пройдет в формате видеоконференции - Рейтер.
ТАСС 18:35
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали торговым центрам приостановить работу

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов»,— говорится в постановлении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 17:54
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости вчера в 04:38
Происшествия

Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Газета.Ru 09:31
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