Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новостивчера в 10:52

В России полностью расшифровали геном коронавируса

Lenta.ruвчера в 06:39

Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

ТАССвчера в 06:54

Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса

RT на русскомвчера в 06:51

Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными

РБКвчера в 07:29

Минздрав РФ: Российские ученые расшифровали полный геном нового коронавируса

Агентство Москвавчера в 06:33

Полный геном коронавируса впервые расшифровали в России

NewInformвчера в 06:32
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Технологии

Хакеры сообщили о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ

ФСБ заказала новое кибероружие – программу "Фронтон", способную проводить кибератаки через взломанные устройства.
Деловое.ТВ вчера в 14:57
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

RT на русском вчера в 11:17
Гаджеты

Sony презентовала PlayStation 5

Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Gazeta.SPb вчера в 17:21
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Здоровье

Названы пищеварительные симптомы коронавируса

Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения.
Известия вчера в 23:57
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Энергетика

Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.
RT на русском вчера в 15:30
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему будущую амплитуду колебаний валютного курса, смог только мексиканский песо.
Инфорос вчера в 01:28
Авто

Продажи кроссовера Changan Uni-T начнутся летом

Китайская компания Changan выпустила больше информации о Uni-T, кроссовере, который получил гораздо больше, чем просто яркую внешность.
SpeedMe 17 марта в 04:24
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
ToDay News Ufa 17 марта в 10:02
Армия и оружие

Разведку у границ России вели 26 иностранных летательных аппаратов

Москва, 20 марта 2020, 00:54 — REGNUM На прошедшей неделе 26 летательных аппаратов иностранных государств (22 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM вчера в 17:54
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
РЕН ТВ вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Седокова ответила на обвинения Гордон в сексе с ее мужем

На фото, опубликованном Седоковой в личном блоге, Гордон узнала свои обои и плинтус, а также джинсы мужа, надетые на певицу.
7Дней.ру вчера в 21:00
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК 18 марта в 14:59
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Российская газета 18 марта в 23:00
Здоровье

Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.
РБК вчера в 08:44
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета вчера в 02:40
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Здоровье

Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику

Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
Новый День вчера в 20:50
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Политика

Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи.
Lenta.ru вчера в 19:10
Футбол

Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как тренируется в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Sport24.ru вчера в 08:56
Экономика

Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 19:55
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
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