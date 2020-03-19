Коронавирус
РИА НовостиРоссийские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.
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Учёные установили новую причину старения клеток
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В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
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На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Авто
АвтоВАЗ испытал сборку новой Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
На Камчатке девочка погибла на горнолыжной тренировке
Следователи возбудили дело по факту смерти в больнице 8-летней девочки, которая врезалась в дерево во время тренировки на горнолыжном склоне спортшколы олимпийского резерва на Камчатке, сообщает краевое СУСК РФ.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Совладелец «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической
Совладелец нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун назвал нынешнюю цену на нефть катастрофической, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной
На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Экономика
В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Экономика
Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море
Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Гаджеты
Apple выпустит еще один дешевый iPhone. Что о нем известно
Смартфоны получат топовые процессоры Apple A13 Bionic - такие же, как и в новых iPhone 11 и 11 Pro, тактильную домашнюю кнопку, которая заменит ставший привычным Face ID.
Общество
В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса
Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Футбол
Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Общество
«Ведомости» временно сменили название из-за коронавируса
Газета "Ведомости" временно сменила название на "Вседомой" из-за коронавируса.
Общество
В России уже 199 человек заразились коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 199, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Армия и оружие
Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия
В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Шоу-бизнес
Темникова вколола в щеки жир с живота
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Наука
Россия начала испытания вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.
Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.