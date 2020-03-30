Три перспективных вакцины от инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, разрабатываются в России с участием ученых Российской академии наук, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

с чего всё началось

В Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова под руководством академика Александра Габибова разрабатывается современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса.

Известно, что в проекте принимают участие ученые Российской академии наук. Как пишет РИА Новости, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин рассказал о инновационных подходах в разработке вакцин.

Ученые РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса

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