Коронавирус
МИР 24Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Вакцину против коронавируса, которую можно будет использовать как кисломолочный продукт, создают ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин, передает ТАСС.
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Петербургские ученые создают вакцину от COVID-19, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта
Телеканал Санкт-Петербург06:27
Вакцину от коронавируса, которую можно будет принимать как кисломолочный продукт, создают в Петербурге
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