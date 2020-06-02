Коронавирус

МИР 24МИР 24Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Вакцину против коронавируса, которую можно будет использовать как кисломолочный продукт, создают ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин, передает ТАСС.
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