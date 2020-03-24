Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссийские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Российские специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Российской венчурной компании (РВК). Сейчас устройства готовят к выходу на рынок.
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Российские ученые создали ингалятор для облегчения лечения коронавируса

ТК Звездавчера в 23:50

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

РИА Новостивчера в 20:27

Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Pravda.Ruвчера в 22:18

Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Известиявчера в 21:48

В России изобретен новый тип ингалятора для лечения коронавируса

РЕН ТВвчера в 21:09

Облегчающий лечение коронавируса ингалятор разработали в России

Взгляд.рувчера в 20:53

Ингалятор для лечения коронавируса создали в РФ

News.ruвчера в 22:37
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Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 06:20
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая коронавируса

В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 20:02
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

REGNUM вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс вчера в 03:49
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
Общество

В Великобритании ввели карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении в Соединенном Королевстве карантина по крайней мере на три недели.
Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Здоровье

Медики США разработали комплекты для самотестирования на коронавирус

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что медики разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка из носоглотки для диагностики заражения новым коронавирусом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Ольга Орлова вызвала недовольство поклонников откровенным фото

42-летняя певица Ольга Орлова посвятила одну из последних публикаций в Instagram Всемирному дню воды.
Discover24 вчера в 05:04
Политика

В Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
РИА Новости вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
StarHit.ru вчера в 10:32
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости вчера в 13:08
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая

Буквально на днях актриса припомнила пробы на роль Лидочки, когда ее утверждал сам Гайдай.
Bimru.ru вчера в 05:48
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Единоборства

Глава UFC заявил, что бой Хабиба и Фергюсона пройдет без зрителей

Vprognoze.ru вчера в 22:27
Наука

Вирусолог: Коронавирус в США гуляет с августа 2019 года

Статья в авторитетном журнале Nature датирована 2015 годом. В ней рассказывается об "успехе" американских ученых.
РЕН ТВ вчера в 13:13
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости 22 марта в 16:55
Кино

Дэниел Крэйг рассказал, какую роль мечтал исполнить в молодости

Английский актер Дэниел Крэйг рассказал, какую роль ему хотелось исполнить еще на заре своей карьеры.
Вечерняя Москва 00:53
Общество

Власти Киргизии вводят режим ЧП в столице и нескольких районах

Бишкек, 24 марта 2020, 07:44 — REGNUM Режим чрезвычайного положения будет введён с 25 марта в Бишкеке и нескольких районах Киргизии, сообщили журналистам в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 00:44
Армия и оружие

«Краснополь» продемонстрировал свою эффективность в Сирии

ГЛАС.RU вчера в 12:35
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru вчера в 08:10
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
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