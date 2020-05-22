Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

с чего всё началось

Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того, чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены.

Академик сообщил, что официально вакцина пока находится на этапе доклинических испытаний и проходит проверку на приматах. Опыт ученых, которые использовали ее для личной защиты, не является частью официальных исследований. Векторная вакцина НИЦЭМ создана на основе ДНК аденовируса.

Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса

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