Экономика
Российская газетаУченые предложили ввести Индекс самогона
Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.
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с чего всё началось
В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").Российская газета02:22
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Происшествия
ФСИН проверит видеозапись с красноярского «корпоратива со стриптизом»
Красная весна 20 сентября в 09:39
Футбол
Оренбург — Локомотив 2:3
RT на русском 06:25
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России со стороны США
Сергей Шойгу видит главную угрозу для России и других стран в возможности США пойти на неразумные шаги из-за веры в силовое превосходство.
iReactor 02:15
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Технологии
Интернет-банк ВТБ оказался недоступен
Интернет-банк ВТБ оказался недоступен для пользователей, сообщается на сайте ВТБ.
РБК 06:17
Общество
На Среднем Урале выпадет снег в ближайшие дни
Температура воздуха в ночное время составит +2, -3°, заморозки местами до -6°. Днём - +4, +9 градусов. Во вторник погода не изменится.
Екатеринбург в эфире 05:06
Автоспорт
Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура
Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.
МК-Спорт вчера в 10:39
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Политика
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
Известия 04:47
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Спорт
Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
RT на русском вчера в 10:40
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве коллег
СКР по Брянской области предъявлено обвинение водителю-фельдъегерю спецсвязи в совершении убийства своих коллег, после которого он похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей.
Пятый канал вчера в 12:34
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов.
Газета.Ru вчера в 17:40
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском вчера в 20:16
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.
Российская газета 04:20
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный пуск ракеты «Искандер-М»
В рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" расчет ракетчиков оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" произвел успешных запуск крылатой ракеты на военном полигоне в Оренбургской области, а также выполнил все необходимые действия по подготовке комплекса к ведению боя.
Капитал страны 20 сентября в 02:18
Футбол
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Футбол
«Динамо» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ
Сегодня, 22 сентября футболисты московского «Динамо» примут в родных стенах «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ.
ProstoProSport 05:56
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Политика
Почему экономический спад в США может начаться до президентских выборов 2020 года
Финансовые директора ведущих компаний мира прогнозируют, что во второй половине 2020 года в США наступит экономический спад.
RT на русском 04:34
Шоу-бизнес
Долина устроила свалку недалеко от своего загородного дома
Телепрограмма вчера в 01:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Гаджеты
В России дан старт продажам iPhone 11
В пятницу, 20 сентября, в Российской Федерации был дан старт продажам новых смартфонов iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.
В городе R вчера в 04:23