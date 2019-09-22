Экономика
ИзвестияРоссийские ученые ввели «индекс самогона»
Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
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с чего всё началось
В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").Российская газета02:22
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Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
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21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Екатеринбург в интернете вчера в 04:00
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
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Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
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Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия
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Газета.Ru 08:50
Футбол
РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Профиль 20 сентября в 14:42
Футбол
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Гол Эдера принёс победу московскому «Локомотиву» в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
News.ru 07:02
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Болельщики «Динамо» призвали Хохлова уйти в отставку
На прошедшем сегодня в Москве матче между "Динамо" и "Сочи" болельщики бело-голубых призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова уйти в отставку после третьего пропущенного гола.
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Армия и оружие
NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми»
Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Авто
УАЗ вспомнил о предсерийном внедорожнике УАЗ-3171
Tvoe-avto.com 08:41
Армия и оружие
Песков ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что США готовы ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.
Телеканал 360° 20 сентября в 07:40
Культура
Гуф может стать новым героем шоу «Холостяк»
Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.
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Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских
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Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
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Газета.Ru 07:29
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Никакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе.
REGNUM 09:14
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Политика
Глава МИД Украины назвал условия для снятия блокады Донбасса
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В африканской республике Конго биологи нашли неизвестный ранее опасный микроб – вариант нетифоидной сальмонеллы.
Профиль вчера в 15:40
Спорт
В Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек
30 тысяч участников из 85 стран: как пройдет седьмой Московский марафон В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.
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Футбол
Названы стартовые составы «Арсенала» и «Урала» на матч 10-го тура РПЛ
Тренерские штабы тульского "Арсенала" и екатеринбургского "Урала" объявили стартовые составы игроков на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:49
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
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Армия и оружие
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В Архангельске на антимусорный митинг пришли сотни людей
Антимусорный митинг в Архангельске собрал сотни людей, несмотря на дождь и холод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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