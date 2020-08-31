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Primpress.ru
Primpress.ru

Российские учителя начнут получать доплаты с 1 сентября

В сентябре 2020 года в силу вступят изменения, которые коснутся россиян, в том числе школьных учителей. Так, уже с 1 сентября некоторые из них смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере пяти тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года

Доплата классным руководителям С 1 сентября российские учителя смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей за классное руководство.
ТАССвчера в 17:01
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Что изменится в законах в сентябре 2020 года

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Какие изменения ждут граждан России с 1 сентября 2020 года

REGNUMвчера в 02:02
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Что изменится в жизни кировчан с 1 сентября?

В городе Кирове30 августа в 02:30
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АМИТЕЛвчера в 22:32
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Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года

ТАССвчера в 17:01
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Что изменится в жизни россиян в сентябре 2020 года

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Напомним, что ситуация на границе Китая и Индии в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат.
Комсомольская правдавчера в 06:10
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Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем

На вопрос адвоката в ходе заседания Пресненского суда, как Ефремов объяснит показания, которые записали с его слов в присутствии четырех специалистов, включая психолога, актер сказал: "Я не комментатор".
РИА Новостивчера в 11:36
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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известиявчера в 07:41
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