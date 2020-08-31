Российские учителя начнут получать доплаты с 1 сентября
Смотрите также
Вышло обновление Windows, которое убивает ноутбуки Lenovo
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре
Летающий автомобиль с человеком на борту испытали в Японии
Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году
В Астрахани перекроют улицу, где автомобиль провалился под асфальт
В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом
Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина
В России родители обеспокоились качеством еды в школьных столовых
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Россия отреагировала на обвинения НАТО в нарушении Су-27 границы Дании
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
Синоптик назвал срок наступления бабьего лета в центральной части РФ
Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
В сентябре 2020 года в силу вступят изменения, которые коснутся россиян, в том числе школьных учителей. Так, уже с 1 сентября некоторые из них смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере пяти тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.В источнике
С чего всё началось
Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года
Доплата классным руководителям С 1 сентября российские учителя смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей за классное руководство.
ТАССвчера в 17:01
Подробнее о событии
Что изменится с 1 сентября: школьное питание, ОСАГО, кредиты, лекарства
Уездный город Ливны30 августа в 03:15