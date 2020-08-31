Российские учителя начнут получать доплаты с 1 сентября

В сентябре 2020 года в силу вступят изменения, которые коснутся россиян, в том числе школьных учителей. Так, уже с 1 сентября некоторые из них смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере пяти тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.