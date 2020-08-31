Российские учителя начнут получать доплаты с 1 сентября
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В сентябре 2020 года в силу вступят изменения, которые коснутся россиян, в том числе школьных учителей. Так, уже с 1 сентября некоторые из них смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере пяти тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.В источнике
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Что изменится с 1 сентября: школьное питание, ОСАГО, кредиты, лекарства
Уездный город Ливны30 августа в 03:15