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Primpress.ru
Primpress.ru

Российские учителя начнут получать доплаты с 1 сентября

В сентябре 2020 года в силу вступят изменения, которые коснутся россиян, в том числе школьных учителей. Так, уже с 1 сентября некоторые из них смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере пяти тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.В источнике
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РБК

Что изменится в законах в сентябре 2020 года

РБК17:00
REGNUM

Какие изменения ждут граждан России с 1 сентября 2020 года

REGNUMвчера в 02:02
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года

ТАССвчера в 17:01
Профиль

Доплаты, льготы, ОСАГО: как изменится жизнь россиян в сентябре

Профильвчера в 02:01
Уездный город Ливны

Что изменится с 1 сентября: школьное питание, ОСАГО, кредиты, лекарства

Уездный город Ливны30 августа в 03:15
В городе Кирове

Что изменится в жизни кировчан с 1 сентября?

В городе Кирове30 августа в 02:30
Сиб.фм

Что изменится в жизни россиян в сентябре 2020 года

Сиб.фм29 августа в 22:10

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей объявить о своём банкротстве во внесудебном порядке в случае невозможности погашения задолженности.
RT на русском19:32
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14

Командующий ВС Саудовской Аравии уволен из-за подозрений в коррупции

«Король принял решение об отправке на пенсию генерал-лейтенанта Фахда бен Турки и начала расследования в его отношении, а также отставке заместителя правителя провинции Эль-Джауф принца Абдель Азиза бен Фахда Аль Сауда», — говорится в тексте указа короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
RT на русском20:02

Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
REGNUMвчера в 01:12
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Источник: «Барселона» хочет как можно скорее продать Суареса в «Ювентус», а Видаля — в «Интер»

Как сообщает журналист Франсеск Агилар, после достижения договоренности с «Севильей» по хавбеку Ивану Ракитичу сине-гранатовые хотят как можно быстрее продать уругвайца и чилийца в «Ювентус» и «Интер» соответственно.
Матч ТВвчера в 16:22