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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Российские учителя пройдут добровольную вакцинацию от коронавируса

Добровольная вакцинация будет предложена учителям российских школ, 6 сентября заявил, отвечая на вопросы ТАСС, первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАСС05:33
Подробнее о событии
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

ТАСС05:33
Российская газета

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса

Российская газета08:50
Коммерсантъ

Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса

Коммерсантъ07:16
Комсомольская правда

Школьники не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус

Комсомольская правда06:43
РБК

Минпросвещения пообещало не требовать от учителей обязательной вакцинации

РБК07:52
Эхо Москвы

Российских школьников не будут принуждать к сдаче тестов на коронавирус в течение всего учебного года

Эхо Москвы05:32
Газета.Ru

Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Газета.Ru05:56

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
3K

Шарль Леклер: Это моя ошибка

Провалом завершился домашний Гран При Италии для команды Ferrari – Себастьян Феттель сошёл из-за отказа тормозов, а Шарль Леклер разбил машину в повороте Parabolica, что привело к появлению красных флагов и остановке гонки.
F1news.ru13:06

Трамп обвинил вдову Джобса в спонсировании фейковых новостей

Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя компании Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ею от мужа денег на журнал The Atlantic, который «извергает фейковые новости и ненависть».
РБК12:49