Российские учителя пройдут добровольную вакцинацию от коронавируса
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Добровольная вакцинация будет предложена учителям российских школ, 6 сентября заявил, отвечая на вопросы ТАСС, первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.В источнике
С чего всё началось
От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус
От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАСС05:33
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