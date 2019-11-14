Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии

Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8. Перелет с авиабазы Хмеймим занял около пяти часов.
Читать в источнике
Комментировать115
с чего всё началось

Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима

С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.
ТК Звездавчера в 21:00

Подробнее о событии

В России объяснили переброску вооружения на север Сирии

Lenta.ru06:01

«Панцирь-С» прикроет вертолёты ВКС России на севере Сирии

RT на русском03:05

Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима

ТК Звездавчера в 21:00

Три российских вертолета перебросили на север Сирии

ТАСС02:05

Российские вертолеты перебросили на новую базу на севере Сирии

РБК02:00

Россия перебазировала вертолеты из Хмеймима на север Сирии

Известия01:58

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

РИА Новости02:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия

В Дагестане в компании по энергосбыту проводится выемка документов

В энергосбытовой компании Дагестана в Махачкале проводится выемка документов. Об этом "РГ" сообщили в республиканском управлении ФСБ России.
Российская газета 09:17
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Происшествия

Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте

РИА Новости 08:49
Хоккей

Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»

Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс вчера в 14:15
Политика

Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Взгляд.ру 09:28
Шоу-бизнес

Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Борющаяся с тяжелым заболеванием популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, об этом сообщают журналисты и СМИ.
Ugpressa.ru 03:28
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество

«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов

Реальное время 12 ноября в 08:41
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Пригожин пристыдил Михальчик за слова о Шульгине

Продюсер ждет извинений от певицы В недавнем интервью выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик поделилась воспоминаниями о своих отношениях с Александром Шульгиным.
WomanHit.ru 07:56
Технологии

Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах

Общественное телевидение России 08:39
Здоровье

Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают

Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
Прецедент-Новосибирск 03:20
Происшествия

Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже

19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Алтайская правда 02:20
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
РИА Новости 08:38
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей

По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Вечерний курьер 08:01
Политика

Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
RT на русском 08:27
Футбол

Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Вести.Ru вчера в 11:04
Космос

NASA переименовало «нацистский» астероид

Популярная механика 12 ноября в 20:05
Происшествия

Бывшему активу экс-министра Абызова продлили банкротство

Процедуру банкротства продлили до 28 апреля 2020 года.
REGNUM вчера в 00:16
Политика

Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям

Москва 24 08:58
Финансы

Международные резервы России снизились на $1,8 млрд

Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Газета.Ru 08:40
Спорт

Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Здоровье

За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия 10 ноября в 16:01
Экономика

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
Кино

Disney раскритиковали за отбор «некорректных» мультфильмов

Москва 24 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное