Армия и оружие
Российская газетаРоссийские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии
Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8. Перелет с авиабазы Хмеймим занял около пяти часов.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.ТК Звездавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия
В Дагестане в компании по энергосбыту проводится выемка документов
В энергосбытовой компании Дагестана в Махачкале проводится выемка документов. Об этом "РГ" сообщили в республиканском управлении ФСБ России.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Политика
Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Борющаяся с тяжелым заболеванием популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, об этом сообщают журналисты и СМИ.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Шоу-бизнес
Пригожин пристыдил Михальчик за слова о Шульгине
Продюсер ждет извинений от певицы В недавнем интервью выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик поделилась воспоминаниями о своих отношениях с Александром Шульгиным.
Технологии
Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах
Здоровье
Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают
Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
Происшествия
Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже
19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей
По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Космос
NASA переименовало «нацистский» астероид
Происшествия
Бывшему активу экс-министра Абызова продлили банкротство
Процедуру банкротства продлили до 28 апреля 2020 года.
Политика
Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям
Финансы
Международные резервы России снизились на $1,8 млрд
Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Экономика
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.