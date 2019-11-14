С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.

с чего всё началось

Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8. Перелет с авиабазы Хмеймим занял около пяти часов.

Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии

Хоккей Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса» Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Шоу-бизнес Пригожин пристыдил Михальчик за слова о Шульгине Продюсер ждет извинений от певицы В недавнем интервью выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик поделилась воспоминаниями о своих отношениях с Александром Шульгиным.

Здоровье Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.

Политика Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Политика МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

Шоу-бизнес Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Здоровье За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.