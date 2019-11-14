С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.

с чего всё началось

Три вертолета ВКС России переброшены в аэропорт Камышлы на север Сирии для прикрытия колонны военной полиции. Об этом сообщил в четверг телеканал "Звезда".

Три российских вертолета перебросили на север Сирии

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