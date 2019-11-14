Армия и оружие
ТАССТри российских вертолета перебросили на север Сирии
Три вертолета ВКС России переброшены в аэропорт Камышлы на север Сирии для прикрытия колонны военной полиции. Об этом сообщил в четверг телеканал "Звезда".
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с чего всё началось
С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.ТК Звездавчера в 21:00
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Экономика
Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Газета.Ru 07:57
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
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Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
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Видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске появилось в Сети
Видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске, в ходе которой были убиты два человека, появилось в Сети.
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Политика
Правительство не планирует снижать пенсионный возраст в ДФО
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Московский Комсомолец 07:04
Политика
МИД России оценил сообщения СМИ о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел России прокомментировало данные связи гибели основателя и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Газета.Ru 05:54
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярной пищевой добавки
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Общество
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
MedikForum.ru 12 ноября в 05:18
Общество
Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов
В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Комсомольская правда 08:07
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ".
KM.ru 02:01
Энергетика
Польша резко сократила поставки российского газа
За три квартала 2019 года импорт газа с Востока сократился примерно на 21% по сравнению с этим же периодом 2018 года и составил 6,29 млрд куб. м, а его доля в общей структуре импорта газа снизилась на 17 п.п. до 58%, против 75% в тот же период годом ранее, — говорится в сообщении компании.
News.ru 08:06
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
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Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Шоу-бизнес
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Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
News.ru 07:32
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Политика
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Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
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РБК вчера в 12:25
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
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Армия и оружие
Россия и Турция проводят шестое совместное патрулирование в Сирии
Шестой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северу от населенного пункта Эль-Камышлы.
ТК Звезда 03:29
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Известия вчера в 20:10
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47