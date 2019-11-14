Армия и оружие

ТАССТАССТри российских вертолета перебросили на север Сирии

Три вертолета ВКС России переброшены в аэропорт Камышлы на север Сирии для прикрытия колонны военной полиции. Об этом сообщил в четверг телеканал "Звезда".
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с чего всё началось

Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима

С базы в Хмеймиме в аэропорт Эль-Камышли перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов. Практически на бреющем полете, поднимаясь на высоту не более 50 метров.
ТК Звездавчера в 21:00

Подробнее о событии

В России объяснили переброску вооружения на север Сирии

Lenta.ru06:01

Россия перебазировала вертолеты из Хмеймима на север Сирии

Известия01:58

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

РИА Новости02:26

Три российских вертолета перебросили на север Сирии

ТАСС02:05

Российские вертолеты перебросили на новую базу на севере Сирии

РБК02:00

«Панцирь-С» прикроет вертолёты ВКС России на севере Сирии

RT на русском03:05

Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима

ТК Звездавчера в 21:00
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Экономика

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Газета.Ru 07:57
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК вчера в 17:11
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Происшествия

Видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске появилось в Сети

Видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске, в ходе которой были убиты два человека, появилось в Сети.
Народные новости вчера в 23:12
Политика

Правительство не планирует снижать пенсионный возраст в ДФО

Кабмин не намерен возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию.
Московский Комсомолец 07:04
Политика

МИД России оценил сообщения СМИ о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел России прокомментировало данные связи гибели основателя и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Газета.Ru 05:54
Политика

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Здоровье

Доказана смертельная опасность популярной пищевой добавки

Газета Кемерова 12 ноября в 21:34
Общество

Прием ужина до 6 вечера защищает сердце

MedikForum.ru 12 ноября в 05:18
Армия и оружие

Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400

Lenta.ru 06:12
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Общество

Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов

В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Комсомольская правда 08:07
Общество

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ".
KM.ru 02:01
Энергетика

Польша резко сократила поставки российского газа

За три квартала 2019 года импорт газа с Востока сократился примерно на 21% по сравнению с этим же периодом 2018 года и составил 6,29 млрд куб. м, а его доля в общей структуре импорта газа снизилась на 17 п.п. до 58%, против 75% в тот же период годом ранее, — говорится в сообщении компании.
News.ru 08:06
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Экономика

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Шоу-бизнес

Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой

Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
News.ru 07:32
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Шоу-бизнес

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Происшествия

Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Армия и оружие

Россия и Турция проводят шестое совместное патрулирование в Сирии

Шестой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северу от населенного пункта Эль-Камышлы.
ТК Звезда 03:29
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия вчера в 20:10
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
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