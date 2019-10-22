Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВертолеты ВКС приземлились на бывшей американской базе в Сирии

На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где ранее располагалась американская база, приземлились вертолеты ВКС России. Сейчас объект находится под контролем Дамаска. В 2014 году в разгар войны в Сирии аэродром захватили боевики "Исламского государства"*.
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Эксперт объяснил, зачем вертолеты ВКС заняли бывшую базу США в Сирии

РИА Новости07:51

Исторический момент: аэродром ВВС Сирии в Табке официально открыт

ТК Звезда02:19

Аэродром на бывшей американской базе в Сирии заняли вертолеты ВКС России

Коммерсантъ05:07

Российские вертолёты прилетели на бывшую базу США в Ракке

RT на русском04:55

Вертолеты ВКС приземлились на сирийском аэродроме Табка

РБК04:17

Вертолеты ВКС России приземлились на бывшей американской базе в Сирии

Взгляд.ру03:25

В Табке официально открыли аэродром ВВС Сирии

РЕН ТВ06:37
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В Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте матча

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Объединённое командование ВС Ирака настаивает на том, что американские военнослужащие, выведенные из Сирии, должны покинуть страну, так как им было дано разрешение только на транзит.
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Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок

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Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
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«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский Союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
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«Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Барселоны» Аленьей

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В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
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Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian

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Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии

Если власти США не выполнят своих обещаний по выводу курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока Сирии, Турция готова возобновить военную операцию «Источник мира».
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