Армия и оружие
РИА НовостиВертолеты ВКС приземлились на бывшей американской базе в Сирии
На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где ранее располагалась американская база, приземлились вертолеты ВКС России. Сейчас объект находится под контролем Дамаска. В 2014 году в разгар войны в Сирии аэродром захватили боевики "Исламского государства"*.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Экономика
Ритейлер Х5 в третьем квартале сократил чистую прибыль на 72,3%
Показатель EBITDA X5 увеличился на 3,5%, до 28,645 млрд руб. Выручка компании выросла на 12,4%, до 421,955 млрд руб.
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе
19-летний Тимур Акперов, называющий себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе, посетил Санкт-Петербург, чтобы встретиться с артистом.
Общество
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
Наука
Из соматической клетки вырастили зародыш мыши
Эксперты продемонстрировали, что соматическую клетку можно легко репрограммировать в стволовую и вырастить из нее аналогичный зародыш.
Общество
СМИ узнали о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225
Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».
Футбол
В Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте матча
Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора».
Армия и оружие
Американских военных выгоняют из Ирака
Объединённое командование ВС Ирака настаивает на том, что американские военнослужащие, выведенные из Сирии, должны покинуть страну, так как им было дано разрешение только на транзит.
Авто
Назвали три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Происшествия
Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок
Забайкальский краевой суд вынес приговор Алексею Фирулеву, которого признали виновным в убийстве 12-летней девочки в 2018 году.
Транспорт
В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
Происшествия
Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне
Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
Кино
Джаред Лето хотел помешать съемкам «Джокера»
Американский музыкант и актер Джаред Лето предпринял попытки сорвать съемочный процесс недавно вышедшего фильма «Джокер».
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский Союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
Футбол
«Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Барселоны» Аленьей
«Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Карлоса Аленьи, утверждает Mundo Deportivo.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Общество
Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Если власти США не выполнят своих обещаний по выводу курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока Сирии, Турция готова возобновить военную операцию «Источник мира».