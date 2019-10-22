На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где ранее располагалась американская база, приземлились вертолеты ВКС России. Сейчас объект находится под контролем Дамаска. В 2014 году в разгар войны в Сирии аэродром захватили боевики "Исламского государства"*.

Вертолеты ВКС приземлились на бывшей американской базе в Сирии

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