Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает ТАСС Охрану аэродрома обеспечивает сирийская правительственная армия и ее союзники.
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Аэродром на бывшей американской базе в Сирии заняли вертолеты ВКС России

Коммерсантъ05:07

Российские вертолёты прилетели на бывшую базу США в Ракке

RT на русском04:55

Исторический момент: аэродром ВВС Сирии в Табке официально открыт

ТК Звезда02:19

Вертолеты ВКС России приземлились на бывшей американской базе в Сирии

Взгляд.ру03:25

Вертолеты ВКС РФ заняли аэродром Табка на севере Сирии

РЕН ТВ02:20

Вертолеты ВКС приземлились на сирийском аэродроме Табка

РБК04:17

Вертолеты ВКС приземлились на бывшей американской базе в Сирии

РИА Новости02:08
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Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
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Ученые доказали влияние человека на высыхание европейских торфяников

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Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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По моим собственным наблюдениям могу сказать, что эти выбросы ещё в большей степени (больше, чем развитие аллергий) влияют на сосудистую нервную систему.
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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
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Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

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Футболист «Рубина» Фомин выведен из комы

Футболист молодежной команды казанского "Рубина" Вячеслав Фомин пришел в сознание после экстренной госпитализации, состоявшейся 18 октября.
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Авто

Стало известно имя первого электрического кроссовера Mazda

Уже точно известно, что серийное производство новой Mazda MX-30 стартует в следующем году.
CarsWeek.ru 05:28
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Трамп планирует заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News.
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Армия и оружие

Die Welt признала превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»

Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий танк "Леопард-2", пишет издание Die Welt.
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Пассажиры сняли огромные очереди на входе во Внуково

Большие очереди образовалась перед рамками металлоискателей на входе в аэропорт Внуково.
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Происшествия

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Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
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Политика

Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»

Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Общество

Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств

«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Экономика

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
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Происшествия

Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде

Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
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Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался

Газета.Ru вчера в 11:29
Политика

Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение

Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
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Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Корабли Каспийской флотилии вошли в Азовское море

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На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
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Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
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Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
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Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
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