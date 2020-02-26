Общество
Neva.TodayРоссийские ветераны получат ко Дню Победы кнопочные мобильные телефоны
Российским ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подарят мобильные телефоны, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи. Такие презенты собираются сделать пожилым людям сотовые операторы.
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с чего всё началось
Государство договорилось с сотовыми операторами о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы, рассказал «Известиям» источник, близкий к Минкомсвязи. Предполагается, что услуги связи для них будут бесплатными.Известиявчера в 16:01
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