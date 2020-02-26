Общество

Neva.TodayNeva.TodayРоссийские ветераны получат ко Дню Победы кнопочные мобильные телефоны

Российским ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подарят мобильные телефоны, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи. Такие презенты собираются сделать пожилым людям сотовые операторы.
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Возьмите трубку: ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами

Государство договорилось с сотовыми операторами о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы, рассказал «Известиям» источник, близкий к Минкомсвязи. Предполагается, что услуги связи для них будут бесплатными.
Известиявчера в 16:01

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СМИ: Минкомсвязи подарит всем российским ветеранам телефоны на 75-ю годовщину Победы

Life.ruвчера в 22:14

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Газета.Ruвчера в 21:41

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Власти подарят ветеранам мобильные телефоны и обеспечат бесплатной связью

URA.Ruвчера в 17:11

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Lenta.ruвчера в 21:06

Ветеранов обеспечат бесплатными мобильными телефонами

РЕН ТВвчера в 16:12
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Политика

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Газета.Ru вчера в 15:56
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
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Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

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Космос

Галактику Сомбреро уличили в слиянии с крупной галактикой в прошлом

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Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

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Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости вчера в 12:30
Общество

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

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«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
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Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

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Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
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Американский рэпер Талиб Квели назвал Тимати «нацистом»

Газета.Ru вчера в 14:23
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
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Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

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Культура

Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже

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Шоу-бизнес

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Член МОК не исключил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд не исключил возможности отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в случае, если власти Японии не смогут контролировать ситуацию с коронавирусом.
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Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

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Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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Вести.Ru вчера в 02:35
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