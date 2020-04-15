Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссийские ветераны просят перенести Парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
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Владимир Шаманов
Праздник Победы имеет большое значение для всего российского народа и особенно для участников Великой Отечественной войны, которых осталось мало. Этот праздник должен быть грандиозным и запоминающимся. Поэтому мы и предложили перенести его на более позднюю дату.
— Владимир Шаманов, российский политикАргументы и Факты 10:25
с чего всё началось

Российские ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.
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Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы

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РИА Новости08:40

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Общественная служба новостей07:15
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В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

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При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит

Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
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Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016

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Общество

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Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

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Экономика

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Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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