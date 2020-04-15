Коронавирус
РИА НовостиВетеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
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Праздник Победы имеет большое значение для всего российского народа и особенно для участников Великой Отечественной войны, которых осталось мало. Этот праздник должен быть грандиозным и запоминающимся. Поэтому мы и предложили перенести его на более позднюю дату.
— Владимир Шаманов, российский политикАргументы и Факты 10:25
с чего всё началось
Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.ТАСС07:04
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