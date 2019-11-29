Общество

REGNUMREGNUMРоссийские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом 29 ноября сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось

Когда часы 12 пьют: время продажи отечественного вина предложили увеличить

Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

АКОРТ предупредила о падении продаж вин, если закон о виноделии примут в нынешнем виде

ТАСС05:59

В России предложили увеличить время продажи отечественного вина

РБКвчера в 21:14

Российские вина хотят продавать на час дольше других спиртных напитков

РЕН ТВ00:03

АКОРТ предложила продавать российское вино до полуночи

РИА Новости01:08

Время продажи вина предлагают продлить до полуночи

Московский Комсомолецвчера в 18:21

Россиянам захотели продавать вино до полуночи

Lenta.ruвчера в 18:03

Когда часы 12 пьют: время продажи отечественного вина предложили увеличить

Известиявчера в 16:01
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Общество

Мусорный полигон «Воловичи» под Коломной закрыт

Эхо Москвы 05:30
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Армия и оружие

Золотов проверил готовность Росгвардии охранять Крымский мост

Сегодня в Керчи генерал армии Виктор Золотов вручил боевое знамя единственной в стране морской бригаде Росгвардии, которая заступила на дежурство по охране Крымского моста.
РЕН ТВ 27 ноября в 11:51
Политика

Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ

Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Российская газета 04:35
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Общество

ФСБ проводит обыски в мурманском рыбном порту

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании управления Мурманского морского рыбного порта.
Мурманский вестник 05:05
Технологии

Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
Lenta.ru 01:41
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Общество

Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»

Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
РЕН ТВ вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 27 ноября в 01:32
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru вчера в 06:10
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда вчера в 05:30
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Авто

Владельцы Lada Granta чаще всего не платят по счетам

Владельцы автомобилей LADA Granta чаще других задерживают платежи по автозалогам – процент просрочки с их участием составляет 43%.
Автоновости дня 00:30
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Общество

Роскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна.
Хакасия-Информ вчера в 20:46
Футбол

Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Автоспорт

Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
РИА Новости 05:52
Футбол

«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт вчера в 12:46
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Lenta.ru 03:01
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъ 27 ноября в 15:36
Культура

Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним

РИА Новости вчера в 09:42
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
REGNUM 05:39
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ вчера в 05:46
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
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