Общество

REGNUMREGNUMРоссийские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом 29 ноября сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось

Когда часы 12 пьют: время продажи отечественного вина предложили увеличить

Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.
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