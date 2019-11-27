Армия и оружие
РИА НовостиРоссийские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
Зарубежные оружейники пытались наладить незаконное производство российских высокоточных винтовок ORSIS, но это им не удалось, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
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Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра.
— Владимир Злобин, российский инженерРЕН ТВ вчера в 20:53
с чего всё началось
Создана и успешно прошла испытания в России новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.РИА Новостивчера в 20:12
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