«28 марта российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия», — цитирует сообщение ТАСС. Ранее военные специалисты Министерства обороны России провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей в итальянском городе Немуро.

Российские вирусологи начали борьбу с коронавирусом в Ломбардии

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