Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

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