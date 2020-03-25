Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссийские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.
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Российская колонна прошла половину пути до итальянского Бергамо

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Из Рима в Бергамо: российские военные вирусологи преодолели более 250 километров

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Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

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Российские военные вирусологи выдвинулись в сторону итальянского города Бергамо

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Колонна с российскими военными специалистами выдвинулась в Бергамо

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Российские военные вирусологи совершат 600-километровый марш в Бергамо

Известия04:41

Вирусологи из России начнут борьбу с коронавирусом в Бергамо

Телеканал 360°05:58
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Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Общество

АТОР: За рубежом остаются 45 тысяч российских туристов

Самостоятельным туристам содействие оказывают российские дипломатические представительства.
Российская газета 07:30
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:53
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
RT на русском вчера в 09:56
Спорт

Олимпийские игры в Токио перенесли

Новые Ведомости 06:07
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
РИА Новости 07:10
Общество

Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 08:12
Политика

На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:51
Общество

В Ростовской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Ростовской области выявили первый случай заражения коронавирусом у женщины, прилетевшей из Таиланда.
Газета.Ru 08:45
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Авто

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
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Футбол

«Барселона» может продать восемь футболистов

Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.
Газета.Ru 07:17
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Политика

Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

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Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
РБК 08:40
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
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Перед смертью Юлия Началова страдала от псориаза

StarHit.ru 05:01
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Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина

Отмечается, что министр здравоохранения Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.
Украина.ру 08:16
Общество

Заразившаяся коронавирусом женщина назвала новые странные симптомы

Женщина, которая заразилась коронавирусом в Италии, рассказала о том, как протекала ее болезнь.
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На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Известия 08:35
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
Gazeta.SPb вчера в 11:12
Экономика

Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии

Минэкономразвития разработало проект механизма отсрочки по выплате кредитных платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 07:53
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Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Футбол

Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет

Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
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В Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом

Для изоляции и лечения больных будут задействованы бывшие здания лечебных заведений, например, здание бывшего инфекционного отделения Феодосийской детской больницы.
Бизнес-газета 06:56
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
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