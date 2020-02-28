Здоровье

ИзвестияИзвестияРоссийские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду.
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с чего всё началось

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известиявчера в 18:07

Подробнее о событии

Российские ученые определили будущее коронавируса

Рамблервчера в 23:26

Новый грипп: российские ученые назвали главную опасность коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:26

Российский вирусолог заявил, что коронавирус не удастся победить

URA.Ruвчера в 21:48

Российские ученые сравнили коронавирус с гриппом

ФедералПрессвчера в 19:14

Вирусолог предрёк неистребимость коронавируса

News.ruвчера в 22:34

Раскрыто будущее коронавируса

Lenta.ruвчера в 17:26

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Известиявчера в 18:07
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Футбол

Португалия потеряла шансы оторваться от России в рейтинге УЕФА

В 2021 году минимум на сезон Россия лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов, так как занимает 7-е место в рейтинге УЕФА.
Спорт-Экспресс вчера в 19:22
Армия и оружие

Турция обсудит с НАТО гибель своих военных в Идлибе

Турция сегодня, 28 февраля, начнет консультации с НАТО после гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ

Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.
ФАН 26 февраля в 21:59
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Происшествия

Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Общество

Нужна лишь одна бумажка: как вернуть невозвратные билеты

Важное уточнение: деньги вернут только тому, на кого оформлен билет.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
Здоровье

В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
РИА Новости 00:43
Космос

Подготовка МКС к прибытию модуля «Наука» откладывается

3DNews 26 февраля в 02:18
Происшествия

Стало известно, кто сдал полиции купившего наркотики программиста

Программист Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге по анонимному звонку. Об этом в Facebook написал его адвокат Алексей Бушмаков.
REGNUM 00:15
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 26 февраля в 05:08
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг

РЕН ТВ вчера в 08:27
Авто

Коронавирус автопрома: стало ясно, сколько на самом деле китайских компонентов в наших автомобилях

Провинция Хубэй, где в декабре прошлого года появился коронавирус Covid-19, является одним из центров китайского автопрома, но это лишь вершина айсберга.
НГС24 вчера в 20:00
Общество

ВОЗ одобрила «агрессивный» подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:12
Космос

Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
REGNUM 25 февраля в 18:44
Футбол

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в ЛЧ

РЕН ТВ 26 февраля в 17:09
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили турецкий боевой беспилотник

Системы ПВО Сирии уничтожили беспилотник ВС Турции, который вошел в воздушное пространство Сирии и готовился нанести удар по позициям ВС САР, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
ФАН вчера в 14:15
Футбол

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости вчера в 04:09
Политика

Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым

Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Российская газета вчера в 17:34
Общество

Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", - подчеркивается в письме.
Интерфакс 26 февраля в 16:45
Здоровье

СКР в Башкирии предлагает создать фонд для выплат родственникам пострадавших от врачебных ошибок, развивать независимую экспертизу

По мнению руководителя управления, необходимо создать внебюджетный фонд, который будет определять основания и размеры выплат гражданам, чьи родственники умерли из-за врачебных ошибок или дефектов медицинской помощи.
Интерфакс - Россия вчера в 06:48
Экономика

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Ведомости 26 февраля в 19:20
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек

В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
РБК вчера в 19:29
Армия и оружие

Минобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34

РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

Ростовские приставы вернули ветерану изъятые телевизоры

Судебные приставы Первомайского района Ростова вернули 92-летней Анне Запорожцевой изъятые у неё телевизоры.
1rnd.ru 26 февраля в 14:21
Биатлон

Сборной Норвегии по биатлону вернули бронзу за ЧЕ после апелляции

REGNUM 00:24
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Хоккей

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:35
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Цикрон», которую на Западе прозвали «убийцей авианосцев», впервые запустили с корабля, передает «Военное обозрение».
Expert.ru 00:06
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