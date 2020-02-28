Здоровье

ИзвестияИзвестияРоссийские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
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с чего всё началось

COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп

Вместе навсегда Российские вирусологи считают, что полностью победить COVID-19 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известиявчера в 16:01

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Коронавирус станет сезонной болезнью

Телеканал 360°01:10

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Известиявчера в 18:07

Российский вирусолог заявил, что коронавирус не удастся победить

URA.Ruвчера в 21:48

Российские ученые сравнили коронавирус с гриппом

ФедералПрессвчера в 19:14

Новый грипп: российские ученые назвали главную опасность коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:26

Раскрыто будущее коронавируса

Lenta.ruвчера в 17:26

Вирусолог предрёк неистребимость коронавируса

News.ruвчера в 22:34
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Комментарии

Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
СитиТрафик 25 февраля в 22:49
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 25 февраля в 07:59
Общество

В ФБК нашли квартиру, купленную зятем Мишустина в Нью-Йорке

Позже выяснилось, что в то же самое время в этом же доме соседнюю квартиру купил и бизнесмен Удодов.
Городовой 01:00
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Охрана посольства РФ в Анкаре усилена

Защита посольства РФ в Анкаре была усилена на фоне гибели 33 военных в сирийском Идлибе.
iReactor 02:12
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили турецкий боевой беспилотник

Системы ПВО Сирии уничтожили беспилотник ВС Турции, который вошел в воздушное пространство Сирии и готовился нанести удар по позициям ВС САР, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
ФАН вчера в 14:15
Экономика

СМИ узнали о планах «Дом.рф» покрыть спрос на все лифты в России

«Дом.РФ» планирует расширять лифтовое производство, которое по завершении этого процесса может покрыть всю потребность российского рынка в лифтах.
РБК 01:22
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО

Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Территория новостей вчера в 11:23
Происшествия

Суд принял решение не возвращать экс-главу «Метростроя» в СИЗО

Дзержинский районный суд принял решение не возвращать в СИЗО бывшего генерального директора «Метростроя» Николая Александрова, обвиняемого в двух эпизодах растраты в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
МР7.ру 00:46
Армия и оружие

В Стамбуле возле генконсульства России начался митинг из-за военных

Группа людей собралась перед генконсульством России в Стамбуле после того, как сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по турецким силам в Идлибе.
РБК вчера в 20:19
Футбол

ФК «Оренбург» встречается с «Крыльями Советов»

Orengrad.ru 01:38
Хоккей

Пастрняк забил 46-й гол в сезоне, Мэттьюс – 44-й. У Овечкина 43 шайбы

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3). Это 46-й гол чеха в сезоне, и он по-прежнему лидирует в гонке снайперов.
Sports.ru 00:00
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Дни24 вчера в 07:00
Религия

Патриарх Варфоломей потребовал от Церквей отказать РПЦ в поддержке

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил журналистам, что Москва заручилась поддержкой Антиохийской Церкви по украинской проблеме, а неучастие патриарха Иоанна X во встрече объяснил его разногласиями с Феофилом из-за юрисдикции над Катаром.
Ридус 26 февраля в 12:41
Общество

Папа Римский Франциск пропустил службу из-за болезни

Телеканал 360° вчера в 18:27
Спорт

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти

Этап Кубка мира в Лахти пройдет 29 февраля — 1 марта.
Чемпионат вчера в 11:35
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Политика

28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции

В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.
Inc-news.ru 02:03
Гаджеты

Опубликовано изображение планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite

В Сети появилось первое изображение нового планшета компании Samsung под названием Galaxy Tab S6 Lite.
UfaTime.ru 00:28
Здоровье

Минздрав прокомментировал ситуацию с медиками в Бийске

Министерство здравоохранения Алтайского края прокомментировало, как обстоят дела с медицинскими кадрами в Бийске.
Алтайская правда вчера в 02:18
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
News.ru 01:13
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Происшествия

Депутат заксобрания Красноярского края получил восемь лет за взятку

Суд Железнодорожного района Красноярска признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата краевого законодательного собрания Сергея Титова и приговорил его к 8 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 01:12
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM вчера в 21:22
Экономика

Россиян предупредили о риске подорожания жилья

В противном случае, предупредил он, есть риск резкого подорожания жилья — за школы, детские сады и поликлиники покупатели квартир заплатят собственным рублем.
Lenta.ru 01:48
Здоровье

Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

В Китае из больниц выписали почти 46% всех зараженных новым типом коронавируса. Людей отпускают домой после излечения.
Телеканал 360° вчера в 22:45
Единоборства

Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Национальная служба новостей вчера в 23:57
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 21:40
Авто

Mercedes-Benz анонсировал премьеру обновленного E-Class

В начале марта на автосалоне в Женеве немецкий автопроизводитель представит обновлённый Mercedes-Benz E-Class.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
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