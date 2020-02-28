Вместе навсегда Российские вирусологи считают, что полностью победить COVID-19 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.

с чего всё началось

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.

Общество Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".

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Политика Охрана посольства РФ в Анкаре усилена Защита посольства РФ в Анкаре была усилена на фоне гибели 33 военных в сирийском Идлибе.

Армия и оружие ПВО Сирии сбили турецкий боевой беспилотник Системы ПВО Сирии уничтожили беспилотник ВС Турции, который вошел в воздушное пространство Сирии и готовился нанести удар по позициям ВС САР, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

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Религия Патриарх Варфоломей потребовал от Церквей отказать РПЦ в поддержке Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил журналистам, что Москва заручилась поддержкой Антиохийской Церкви по украинской проблеме, а неучастие патриарха Иоанна X во встрече объяснил его разногласиями с Феофилом из-за юрисдикции над Катаром.

Политика 28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.

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