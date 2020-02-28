Здоровье
ИзвестияРоссийские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь сообщил, что атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции.
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с чего всё началось
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.Известия18:07
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