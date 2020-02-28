Здоровье

ИзвестияИзвестияРоссийские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь сообщил, что атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции.
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с чего всё началось

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
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Известия18:07
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Пригожин прокомментировал конфликт с Гордон

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Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

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