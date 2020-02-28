Здоровье

ИзвестияИзвестияРоссийские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
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с чего всё началось

COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп

Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет, — рассказал специалист.
Известиявчера в 16:01

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Российские ученые сравнили коронавирус с гриппом

ФедералПрессвчера в 19:14

Вирусолог предрёк неистребимость коронавируса

News.ruвчера в 22:34

Российский вирусолог заявил, что коронавирус не удастся победить

URA.Ruвчера в 21:48

Коронавирус станет сезонной болезнью

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Новый грипп: российские ученые назвали главную опасность коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:26

Раскрыто будущее коронавируса

Lenta.ruвчера в 17:26

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Известиявчера в 18:07
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Комментарии

Происшествия

В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
RT на русском 03:34
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В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 00:48
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Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
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Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

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Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля

Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
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Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Финансы

Курс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
DP.RU вчера в 05:06
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
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IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Политика

Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана

Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
REGNUM 02:10
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
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Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие

Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным

Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Красная весна вчера в 18:51
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Интерфакс 00:29
Шоу-бизнес

Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию

Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
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В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В немецком федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составили список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина.
Известия вчера в 05:04
Общество

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новой редакции КоАП

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новые варианты штрафов для водителей станут непосильными для россиян.
Государственные Вести вчера в 04:16
Армия и оружие

Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

РИА Новости вчера в 03:16
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 14:10
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Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай

В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
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Биатлон

Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU

Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru вчера в 21:28
Армия и оружие

Раскрыта тревога Москвы из-за возможного уничтожения самолета ВКС России в Сирии

Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.
Lenta.ru 03:29
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