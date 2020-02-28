Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет, — рассказал специалист.

с чего всё началось

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