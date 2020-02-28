Здоровье
ИзвестияРоссийские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет, — рассказал специалист.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге
Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Армия и оружие
Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Политика
Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля
Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Финансы
Курс евро на торгах превысил 72 рубля
Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
Политика
Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана
Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Армия и оружие
Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным
Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии
В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Шоу-бизнес
Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию
Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В немецком федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составили список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина.
Общество
Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новой редакции КоАП
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новые варианты штрафов для водителей станут непосильными для россиян.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Политика
Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай
В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
Биатлон
Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU
Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
Армия и оружие
Раскрыта тревога Москвы из-за возможного уничтожения самолета ВКС России в Сирии
Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.