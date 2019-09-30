Экономика
Telesputnik.ruРоссийские власти могут приватизировать «Ростелеком»
В прогнозном плане приватизации федерального имущества объемы продажи пакетов акций не указаны. Без учета приватизации этих шести компаний доходы от продажи принадлежащих государству пакетов акций в 2020–2022 годах прогнозируются в объеме 18,5 млрд рублей.
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Здоровье
Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске
"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк вчера в 21:52
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Видео задержания Натальи Бочкаревой прокомментировал нарколог
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Great Wall презентовала Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили вчера в 23:42
Общество
Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении
Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины.
Известия 22:10
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
РИА Новости 19:17
Армия и оружие
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru 20:25
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
РИА Новости 15:38
Здоровье
Томские онкологи впервые в РФ применили новый метод лучевой терапии
Первые 10 пациентов Томского областного онкодиспансера прошли лечение по новой методике адаптивной лучевой терапии на основе In-vivo дозиметрии, которая позволяет значительно снизить лучевые нагрузки на здоровые органы, сообщается во вторник в телеграм-канале "Область здоровья".
РИА Томск 02:46
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Авто
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», автомобили Hyundai Tucson Rock Edition комплектуются двумя вариантами двигателя: 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. с передним или полным приводом, а также новым 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом.
Автоновости дня 10:08
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
Напавший на сотрудника СК мужчина назвал мотивы преступления
Мужчина, напавший на сотрудник СК РФ в Москве, назвал причины, которые толкнули его совершить преступление, его задержание и разговор с сотрудниками правоохранительных органов сняли на видео, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 10:53
Политика
Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма
В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру 06:00
Космос
Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно
Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Дни24 29 сентября в 03:08
Культура
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
В московском театре "Ленком" в 10:00 мск началось прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым.
Инфорос 04:04
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.
Primpress.ru вчера в 23:36
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
Недвижимость
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК 17:00
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 09:15
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском 20:57
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47