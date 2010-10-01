С 3 августа в России вступает запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. С этого времени все, кто использовал анонимные кошельки "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, смогут пополнить их только через счет в банке.

Космос НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание космического корабля Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator. 1,2K

Политика Российские военные базы появятся в 6 странах Африки Россия договорилась с 6 африканскими лидерами о создании отечественных военных баз на территории их государств, сообщает немецкое издание Bild. 7

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 120

Происшествия В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре «03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник. 165

Общество Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. 106

Авто В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров. 385

Футбол Воробьев назвал нынешний уровень РПЛ «посмешищем» Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.

Общество В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. 780

Шоу-бизнес Отец Бритни Спирс высказался о кампании по спасению певицы 68-летний отец артистки рассказал, что кампания, выставляющая его жестоким и злым человеком, который контролирует каждый шаг своей дочери вот уже 12 лет, чья-то шутка.

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Политика В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.

Общество Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26 Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.