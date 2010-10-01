Экономика
Блокнот.руРоссийские власти положили конец анонимным пополнениям электронных кошельков
С 3 августа в России вступает запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. С этого времени все, кто использовал анонимные кошельки "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, смогут пополнить их только через счет в банке.
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Российские власти положили конец анонимным пополнениям электронных кошельков
Блокнот.ру31 июля в 07:13
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«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
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