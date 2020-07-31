Российские власти положили конец анонимным пополнениям электронных кошельков
С 3 августа в России вступает запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. С этого времени все, кто использовал анонимные кошельки "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, смогут пополнить их только через счет в банке.В источнике
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Российские власти положили конец анонимным пополнениям электронных кошельков
Блокнот.ру31 июля в 07:13
В силу вступает август: как законы изменят жизнь амурчан в последний месяц лета
Амурская правда31 июля в 23:29