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Блокнот.ру
Блокнот.ру

Российские власти положили конец анонимным пополнениям электронных кошельков

С 3 августа в России вступает запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. С этого времени все, кто использовал анонимные кошельки "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, смогут пополнить их только через счет в банке.В источнике
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Кореновские вести

Что изменится в жизни россиян с августа?

Кореновские вести31 июля в 05:18
Блокнот.ру

Российские власти положили конец анонимным пополнениям электронных кошельков

Блокнот.ру31 июля в 07:13
МонаВиста

Новое в жизни россиян с августа 2020 года

МонаВиста31 июля в 06:03
Амурская правда

В силу вступает август: как законы изменят жизнь амурчан в последний месяц лета

Амурская правда31 июля в 23:29

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известиявчера в 15:37
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Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»

Как появился новый подрядчик "Газпрома" Будущий основатель "Русгазбурение" Илькам Мухаметшин около десяти лет проработал на разных должностях в международной нефтесервисной компании Schlumberger, больше двух лет — региональным директором по России и СНГ норвежской Resman, поставщика услуг для нефтегазовых компаний.
РБК02:00

Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия20:16
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Суд США отменил Царнаеву смертный приговор за теракт на марафоне

«Федеральный апелляционный суд в пятницу отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году, в результате которого три человека погибли и более 260 получили ранения», — пишет агентство.
Rambler News Service31 июля в 15:48
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Пять человек погибли и 42 пострадали при атаке на тюрьму в Афганистане

Заминированный автомобиль взорвался около ворот тюрьмы Джелалабада на востоке Афганистана, в результате атаки погибли пять человек, 42 были ранены, сообщил 3 августа на своей странице в Twitter телеканал Tolo News.
Известия00:28

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Россия испытает торпеду "Судного дня" осенью Россия готовится к испытаниям атомной подводной лодки К-329 "Белгород", которая выступит первым носителем сверхмощного, неуязвимого оружия "Судного дня" — беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.
Пятый канал22:34
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Рекламодатели урезали бюджеты на YouTube

YouTube пострадал от сокращения рекламных бюджетов сильнее, чем Instagram, так как рекламодатели сконцентрировались на «ситуативных проектах», которые в Instagram реализовать легче за счет низкого порога вхождения по бюджету и более высокой скорости запуска кампаний, отмечает заместитель гендиректора Isobar Moscow (входит в Dentsu Aegis Network) Андрей Коваль.
Коммерсантъ17:57

Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости20:05
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