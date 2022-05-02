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Российские власти разработали схему снижения стоимости продуктов к 2026 году

Правительство РФ намерено создать систему оптовых продовольственных рынков.
Известия
Предполагается, что изменятся и торговые ГОСТы в части вопросов, относящихся к оптовой торговле продовольствием.
Известия
Для реализации проекта ОПР будут привлечены местные инвесторы и Внешэкономбанк — как институт развития.
Известия
Новая система оптовых продаж создаст централизованный рынок сбыта для малых и средних хозяйств и исключит посредников.
DP.RU

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Сеть оптовых продуктовых рынков появится в России
ФАНвчера в 13:44
И дешево, и близко: как оптовые рынки продуктов изменят цены
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