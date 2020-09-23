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Все новости (Нижний Тагил)
Все новости (Нижний Тагил)

Российские власти спрогнозировали падение ВВП на 4% к концу 2020 года

К концу 2020 года падение ВВП России ожидается на уровне 4%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.В источнике
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ТАСС

Борьба с безработицей и поддержка бизнеса. Экономика РФ будет восстанавливаться поэтапно

ТАССвчера в 08:30
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМвчера в 03:57
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъвчера в 05:07
URA.Ru

В правительстве РФ предупредили регионы о нехватке денег

URA.Ruвчера в 05:02
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолецвчера в 04:57
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалтвчера в 04:16
REGNUM

Андрей Белоусов недооценивает экономические последствия пандемии?

REGNUMвчера в 08:20

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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