Суммарная рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group (основной актив — Тинькофф-банк) к окончанию торгов 23 сентября выросла почти на $2,1 млрд после объявления о покупке Тинькофф-банка, подсчитал РБК.
Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Американская компания Walt Disney объявила в среду, что вновь откладывает на более поздний срок премьеру фильма "Черная вдова" (Black Widow) режиссера Кейт Шортланд, выход которого был запланирован на 6 ноября.