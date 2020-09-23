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Все новости (Нижний Тагил)
Все новости (Нижний Тагил)

Российские власти спрогнозировали падение ВВП на 4% к концу 2020 года

К концу 2020 года падение ВВП России ожидается на уровне 4%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белоусов рассказал о спаде экономики

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года, заявил в ходе выступления в совете федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Как известно, во втором квартале кризис нанес сильнейший удар по экономике страны.
РИА Новости04:21
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ТАСС

Борьба с безработицей и поддержка бизнеса. Экономика РФ будет восстанавливаться поэтапно

ТАСС08:30
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъ05:07
REGNUM

Такого спада экономика России не испытывала с 2009 года — Белоусов

REGNUM03:15
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалт04:16
Финмаркет

Снижение ВВП РФ в 2020 году составит порядка 4% - Белоусов

Финмаркет04:13
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМ03:57
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолец04:57

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ru02:56
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
РИА Новости13:38
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Белоусов признал подход к повышению НДПИ слишком прямолинейным

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 22 сентября, заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений объясняется «особой ситуацией» и оно будет дифференцированным.
РБК13:21
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