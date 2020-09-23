Российские власти спрогнозировали падение ВВП на 4% к концу 2020 года
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К концу 2020 года падение ВВП России ожидается на уровне 4%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.В источнике
С чего всё началось
Белоусов рассказал о спаде экономики
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года, заявил в ходе выступления в совете федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Как известно, во втором квартале кризис нанес сильнейший удар по экономике страны.
РИА Новости04:21
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