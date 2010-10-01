Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыРоссийские власти задумались о регулировании цен на курортах

Власти разработают механизм контроля цен на российских курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Такое поручение дано вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Коммерсантъ19 июня в 18:32

Подробнее о событии

Правительство займётся сдерживанием цен на курортах

News.ru19 июня в 22:00

Чиновники задумались о госконтроле цен на российских курортах

Forbesвчера в 05:15

Российские власти обеспокоены резким ростом цен на туристические услуги в стране

Эхо Москвывчера в 04:32

Правительство планирует взять под контроль цены на туруслуги

Народные новостивчера в 03:22

Чиновники задумались о госрегулировании цен на российских курортах

Компаниявчера в 07:27

Правительство РФ намерено взять под контроль цены на курортах

URA.Ru19 июня в 20:20

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Коммерсантъ19 июня в 18:32
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости вчера в 07:51
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
2,6K
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Общество

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.
Интерфакс 07:19
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Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38
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Здоровье

В Забайкалье продолжается рост числа заболевших коронавирусом

По данным на 20 июня, сообщает пресс-служба правительства края, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2527 человек (еще 69 человек за прошедшие сутки).
Забайкальский рабочий вчера в 02:07
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Политика

Суд в Армении не стал арестовывать оппозиционера Царукяна

Суд первой инстанции в Ереване отказался удовлетворить ходатайство Службы нацбезопасности об аресте председателя крупнейшей в стране оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Интерфакс 08:14
Политика

Володин намерен лично голосовать по поправкам к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен проголосовать по поправкам к Конституции лично.
REGNUM 06:27
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Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

РИА Новости 07:57
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
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Технологии

В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона

РИА Новости 04:37
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Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Культура

Фёдор Добронравов решил уволиться из театра Сатиры

RT на русском вчера в 11:15
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
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Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
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Политика

Президент РФ учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова

"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Кремля.
Областная газета 19 июня в 09:57
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 06:28
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Происшествия

Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

Нападение на людей с ножом, произошедшее 20 июня в Рединге было признано терактом Национальным контртеррористическим управлением полиции.
REGNUM 06:56
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
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Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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