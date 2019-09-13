с чего всё началось

ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.

«Идеальным» водителем имеет возможность стать только автомобилист, которому нет 50 лет, однако официально водительский стаж превышает 30 лет. Проведя несложные, расчеты можно определить, что на реальную скидку на ОСАГО могут рассчитывать только автовладельцы 48 и 49 лет.

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