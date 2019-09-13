Экономика

Daily-Motor.RuDaily-Motor.RuРоссийские водители получат большую скидку на ОСАГО

«Идеальным» водителем имеет возможность стать только автомобилист, которому нет 50 лет, однако официально водительский стаж превышает 30 лет. Проведя несложные, расчеты можно определить, что на реальную скидку на ОСАГО могут рассчитывать только автовладельцы 48 и 49 лет.
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Алексей Моисеев
ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.
— Алексей Моисеев, российский актёрГЛАС.RU 13 сентября в 07:32
с чего всё началось
Стоимость полиса ОСАГО для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может уменьшиться в три-четыре раза, сообщил в интервью
 "Российской газете" замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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