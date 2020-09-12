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NewInform
NewInform

Российские водители стали пользоваться более дешевым бензином

Автолюбители в РФ покупают бензин Аи-92 в этом году на 60% чаще, чем в 2019 году. Такие результаты исследования опубликовал банк Русский стандарт. Аналитики проанализировали кассовые чеки за этот год и предыдущий и пришли к выводу, что покупки дешевого бензина выросли.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
РИА Новости20:27
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РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
Общественная служба новостей

Россияне стали чаще экономить на бензине

Общественная служба новостей21:03
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине - исследование

ПРАЙМ20:30
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Салагай провел в Волгограде совещание по укреплению здоровья нации

Вопросам укрепления общественного здоровья в регионах ЮФО, снижения потребления табака и алкоголя, повышения физической активности и популяризации рационального питания было посвящено селекторное совещание, которое провел в Волгограде заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
РИАЦ10 сентября в 09:22
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