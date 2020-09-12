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Автолюбители в РФ покупают бензин Аи-92 в этом году на 60% чаще, чем в 2019 году. Такие результаты исследования опубликовал банк Русский стандарт. Аналитики проанализировали кассовые чеки за этот год и предыдущий и пришли к выводу, что покупки дешевого бензина выросли.