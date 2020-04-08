Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Россиянам предрекли проблемы с водой

Lenta.ru13:23

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

REGNUM05:09

Операторы предупредили о риске перебоев водоснабжения из-за неплатежей

РБК10:06

Хуснуллин: власти понимают необходимость баланса интересов в ЖКХ

РИА Новости10:24

Операторы водоснабжения фиксируют резкое падение собираемости платежей

РЕН ТВ08:18

Руководители водоканалов предупредили о риске перебоев с водой из-за неплатежей

Коммерсантъ12:41

Росводоканал прогнозирует резкое сокращение платежей за водоснабжение

ИА Красная Весна04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
RT на русском 15:48
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Общество

Медики, работающие с коронавирусом, получат надбавки

Врачи, работающие с заболевшими коронавирусом пациентами, получат по 80 тысяч в месяц.
Вести.Ru 09:04
Авто

Fiat представил новый пикап Fiat Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Автоновости дня 05:00
Космос

Космический корабль по дороге к Меркурию передаст данные о Луне

При движении один из инструментов BepiColombo будет направлен на Луну для проверки устройства до его прибытия на Меркурий.
HotGeo вчера в 08:40
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК 12:16
Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Технологии

Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео

Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов, должны заняться подготовкой специальных интернет-версий, в противном случае они могут быть исключены из перечня.
Экономика сегодня 07:11
Экономика

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК 17:00
Общество

Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости

"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Российская газета 14:08
Музыка

Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе

Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Профиль 10:56
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости 14:14
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Общество

Президент Сербии сообщил, что его сын заразился коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его сын болен коронавирусом.
РИА Новости 15:22
Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
Общество

Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически

Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
Российская газета 09:33
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
Футбол

Второй бомбардир РПЛ Шомуродов постригся налысо

«Очистил» голову также и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Шомуродов занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ, забив 11 голов.
Sport24.ru 16:53
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
РБК 10:34
Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Piter.tv 05:11
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Игры

В новом трейлере Streets of Rage 4 показали «пиксельных» персонажей

Компания DotEmu сообщила о том, что в Streets of Rage 4 будет в общей сложности 12 дополнительных персонажей из прошлых частей серии.
Городской портал Новый Нижний 17:00
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Армия и оружие

Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь на Дальнем Востоке

Deita.ru вчера в 20:45
Здоровье

Петербургу требуется кислород для 1300 коек. И 13 миллиардов

За счет собственных ресурсов город закрывает потребность в 500 аппаратах. Кроме того, 1316 коек не обеспечены кислородом.
Фонтанка.Ру 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное