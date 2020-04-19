Армия и оружие
ИнтерфаксРоссийские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Испытания «Арматы» в Сирии объяснили. Для такой проверки было несколько причин
Телеканал 360°вчера в 11:21
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Общество
Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Здоровье
В Камне-на-Оби начнет работать антикоронавирусный госпиталь
По приказу Министерства здравоохранения Алтайского края от 17 апреля, в Камне-на-Оби откроется инфекционный госпиталь, где будут лечиться пациенты с коронавирусом.
КП - Барнаул вчера в 01:17
Армия и оружие
США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета
REGNUM вчера в 20:38
Футбол
«Краснодар» может подписать защитника «Фейеноорда»
Хапсом интересуется «Краснодар». Помимо российского клуба игрок голландского коллектива заинтересовал ряд турецких команд.
ODDS.ru 00:01
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
РИА Новости вчера в 22:07
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ вчера в 05:00
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет
Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Происшествия
В Волгоградской области коронавирус подтвердили ещё у 14 человек
Волгоград, 19 апреля 2020, 12:28 — REGNUM За минувшие сутки 14 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Волгоградской области.
REGNUM вчера в 05:28
Наука
Внутри нанопузырьков вещества проявляют необычные свойства
Вещество внутри ван-дер-ваальсовых нанопузырьков обладает рядом интересных и необычных свойств.
Индикатор вчера в 14:49
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова отметила 2 месяца сына без Джигана
Модель сидит дома с тремя дочерями - Ариелой (8), Леей (5) и Майей (2), а также маленьким сыном Давидом, которому исполнилось 2 месяца.
Lisa.ru 18 апреля в 09:45
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru вчера в 07:41
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Здоровье
В Челябинской области подтверждено 83 случая коронавируса
35 из 83 пациентов с COVID-19 уже выздоровели, их выписали из больниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 06:58
Общество
Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России
Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
Армия и оружие
Ливийская армия вернула контроль над позициями в районе Тархуна
ИА Красная Весна вчера в 10:36
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае
Известия вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось
Как пишет портал Mash, за последний месяц состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось.
Vologda-poisk.ru вчера в 08:05
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Политика
Названы сроки спуска на воду подлодки-носителя беспилотника «Посейдон»
Атомная субмарина проекта 09851 «Хабаровск», которая станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», будет спущена на воду в апреле-мае, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 21:29
Здоровье
В Хабаровском крае скончался пятый пациент с коронавирусом
В Хабаровском крае подтвержден пятый случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщает региональный Минздрав.
Росбалт вчера в 22:59
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск вчера в 21:24
Гаджеты
Инсайдер: iPhone 12 не будет иметь разъем USB-C
Разъем USB-C не появится не только в линейке iPhone 12, но и вообще в смартфонах Apple, так как компания успеет сделать свои смартфоны «безразъемными» раньше, чем появится необходимость перейти на USB-C, заявил инсайдер Apple, известный под псевдонимом Jon Prosser, 19 апреля в своем блоге социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Культура
Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»
Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ 18 апреля в 12:18
Экономика
Осипов посоветовал забайкальцам вовремя оплачивать коммунальные услуги в карантин
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании правительства региона 20 апреля посоветовал забайкальцам вовремя оплачивать коммунальные услуги в карантин.
ZAB.RU вчера в 23:29