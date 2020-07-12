Армия и оружие
ИзвестияРоссийские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Российские средства противовоздушной обороны отбили 11 июля атаку боевиков, совершенную с применением двух ударных беспилотников, на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
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Системы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над авиабазой Хмеймим
Политическая Экспертизавчера в 17:42
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В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
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Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
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Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
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Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Опубликованы скрытые функции смартфонов
Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:53
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Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
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Росприроднадзор в 2019 году не выполнил план по доходам от экосбора
Росприроднадзор в 2019 году не смог обеспечить запланированные доходы по экологическому сбору, говорится в сообщении Счетной палаты.
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Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
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Lenta.ru вчера в 19:36
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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Венгрия первой в ЕС объявила, что впустит россиян, но с одним условием
В рамках эпидемиологических мер, введенных в связи с COVID-19, с 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию изменятся.
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ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Спорт
В Steam и Epic Games Store началась предзагрузка Death Stranding
Релиз порта Death Stranding на компьютерах состоится 14 июля в Steam и Epic Games Store.
CyberSport.ru 12:44
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» в 28-м туре РПЛ
В матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Уралом».
RT на русском 15:31
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Врач Чад Крилич предсказал третью волну коронавируса в США
Врач Чад Крилич, работающий в США, предсказал третью волну коронавируса.
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Плацебо может избавить пациентов от хронических болей
В экспериментах поучаствовали добровольцы с диагнозами, для которых характерны хронические боли. Это фибромиалгия или остеоартроз.
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На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков.
Известия 16:15
Армия и оружие
Назван способный в одиночку сдержать флот НАТО корабль России
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 17:02
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Режиссер Александр Сокуров поделился мнением о президенте России Владимире Путине, рассказав, насколько тот осведомлен о ситуации в стране, включая воровство среди олигархов.
Lenta.ru 08:44
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Песков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии
Вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм.
Газета.Ru 10:31
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В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Футбол
«Борнмут» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
"Борнмут" одержал крупную победу над "Лестером" в матче 35-го тура английской футбольной премьер-лиги.
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Футбол
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.
ТАСС Спорт 17:44
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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В материнском молоке обнаружены антитела против коронавируса
В грудном молоке переболевших COVID-19 женщин обнаружены антитела к коронавирусу.
РЕН ТВ 17:48
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30