Армия и оружие
ИзвестияРоссийские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Российские средства противовоздушной обороны отбили 11 июля атаку боевиков, совершенную с применением двух ударных беспилотников, на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
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Системы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над авиабазой Хмеймим
Политическая Экспертизавчера в 17:42
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По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Вильфанд предупредил о «заполярной» погоде в Москве
Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
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Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
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Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Футбол
Тренер «Крыльев Советов»: на матч с «Динамо» вышли все, кто был живой
Тренерский штаб самарских "Крыльев Советов" с трудом набрал состав на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо", сообщил главный тренер волжан Андрей Талалаев.
РИА Новости 15:13
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Карпин: это ненормальный чемпионат России
Раньше был Росгосстрах — чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор — чемпионат России.
RT на русском 14:26
Общество
Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене
Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
ТАСС 17:01
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Общество
Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты
Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок.
РБК 20:13
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма
Специалисты обнаружили, что дым валит из электрощитовой. Сотрудники детсада тем временем сумели быстро эвакуировать 141 воспитанника.
Российская газета 21:45
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В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Гаджеты
64 ядра частотой до 3,0 ГГц. В Сети засветились три процессора AMD Epyc Milan на архитектуре Zen 3
Техпроцесс 7 нм сохранится, но архитектура изменится — на смену Zen 2 придет Zen 3. Сейчас, благодаря стараниям информатора, есть возможности оценить спецификации трех моделей линейки.
iXBT.com вчера в 05:53
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Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU
Народные новости вчера в 13:08
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Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну
До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.
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Футбол
Агент Селюк призвал Гончаренко покинуть ЦСКА
Футбольный Агент Дмитрий Селюк подверг критике работу белорусского специалиста Виктора Гончаренко на посту главного тренера московского ЦСКА.
Газета.Ru 22:26
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Субтропическая жара, соблюдение эпидемиологических требований в больницах, выплата в 25 тысяч рублей от Хабирова, срочное возвращение сотрудников ГИБДД из отпусков: Главные новости Башкирии за неделю
Глава региона Радий Хабиров на этой неделе утвердил единовременные выплаты в 25 тысяч рублей для сотрудников социальных учреждений, которые работали в условиях карантина по коронавирусу.
SterlitamakTime.ru 09:03
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Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
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Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
Рэпер Элджей похвалился подарком на день рождения. Его жена Настя Ивлеева подарила молодому человеку часы за 7 млн рублей.
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40