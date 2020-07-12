Российские средства противовоздушной обороны отбили 11 июля атаку боевиков, совершенную с применением двух ударных беспилотников, на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

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