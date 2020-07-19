Армия и оружие
REGNUMРоссийские военные отследят действия эсминца ВМС США в Черном море
Москва, 20 июля 2020, 09:36 — REGNUM Специалисты Черноморского флота ВМС России приступили к слежению за эсминцем «Портер» ВМС США, сообщили 20 июля в Национальном центре управления обороной России. Американский корабль зашел в акваторию Черного моря 19 июля в 19:45 мск.
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с чего всё началось
Ранее 19 июля шестой оперативный флот США сообщил, что эсминец направляется в Черное море для «укрепления региональной морской стабильности и участия в 20-х совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020».Коммерсантъвчера в 17:10
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Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Происшествия
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с автобусом в Люблино
Прокуратура столицы начала проверку в связи с ДТП с автобусом в районе Люблино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства.
Агентство Москва 03:13
Политика
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Экономика
В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров
В июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 18 июля в 10:49
Армия и оружие
«С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии
Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай.
Военное обозрение 02:40
Единоборства
Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом
Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, назвал обладателя соответствующего пояса россиянина Петра Яна бумажным чемпионом.
Чемпионат 02:01
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Здоровье
В Башкирии за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Уфа, 20 июля 2020, 08:39 — REGNUM 41 носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии.
REGNUM 01:39
Шоу-бизнес
Микки Рурк пообещал жестко опустить Роберта де Ниро
Территория новостей 00:17
Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
Piter.tv 00:13
Происшествия
В Тамбовской области подтвержден 41 новый случай заражения SARS-CoV-2
Тамбов, 18 июля 2020, 11:50 — REGNUM 41 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 18 июля в 04:50
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
В городах Дальнего Востока возобновились митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru вчера в 03:04
Музыка
Уличный фестиваль «На семи ветрах» в Витебске стал более масштабным
Российская газета 00:50
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Футбол
Василий Уткин: «Спартак» не судят, как «Зенит». Никого так не судят
В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит».
Чемпионат 02:55
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
RT на русском 01:09
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10.
Piter.tv 01:24
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
Счет по итогам встречи составит 3:1. Лондонский «Челси» в полуфинале Кубка Англии по футболу победил «Манчестер Юнайтед», пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 01:36
Армия и оружие
Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
Армия и оружие
Ереван заявил о девяти нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном
РИА Новости 01:57
Общество
Россия стала лидером в Европе по числу построенных квартир за три года
Россия заняла первую строчку в рейтинге «РИА Новости» по числу построенных квартир в Европе.
Коммерсантъ вчера в 21:54
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.
ИА Красная Весна вчера в 11:43