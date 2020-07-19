с чего всё началось

Москва, 20 июля 2020, 09:36 — REGNUM Специалисты Черноморского флота ВМС России приступили к слежению за эсминцем «Портер» ВМС США, сообщили 20 июля в Национальном центре управления обороной России. Американский корабль зашел в акваторию Черного моря 19 июля в 19:45 мск.

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 20

Происшествия Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с автобусом в Люблино Прокуратура столицы начала проверку в связи с ДТП с автобусом в районе Люблино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства.

Политика В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 67

Экономика В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров В июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха. 1

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 537

Армия и оружие «С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай.

Единоборства Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, назвал обладателя соответствующего пояса россиянина Петра Яна бумажным чемпионом. 2

Футбол Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.

Происшествия В Тамбовской области подтвержден 41 новый случай заражения SARS-CoV-2 Тамбов, 18 июля 2020, 11:50 — REGNUM 41 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе. 385

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 117

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.

Футбол «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии Счет по итогам встречи составит 3:1. Лондонский «Челси» в полуфинале Кубка Англии по футболу победил «Манчестер Юнайтед», пишет ТАСС.

Армия и оружие Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука. 38