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Российские военные показали брошенное бойцами ВСУ в Луганской области западное оружие

Российские военные продемонстрировали трофейное вооружение украинской армии, которое оставили отступающие подразделения в Луганской области.
Lenta.ru
13 июня Минобороны РФ опубликовало соответствующие кадры.
Известия
Среди оружия, которое удалось завоевать, оказались поставляемые Киеву странами НАТО противотанковые системы шведского производства NLAW и американские Javelin.
Известия
«Из интересного» военные РФ отметили автоматический гранатомет УАГ-40, американский крупнокалиберный пулемет браунинг М2 и боеприпас к шведскому гранатомету «Карл Густав».
Общественная служба новостей

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ВС РФ показали трофейное оружие, оставленное подразделениями ВСУ
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Российские военные показали брошенное бойцами ВСУ оружие
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