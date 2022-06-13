Lenta.ruРоссийские военные показали брошенное бойцами ВСУ в Луганской области западное оружиеРоссийские военные продемонстрировали трофейное вооружение украинской армии, которое оставили отступающие подразделения в Луганской области.Lenta.ru13 июня Минобороны РФ опубликовало соответствующие кадры.ИзвестияСреди оружия, которое удалось завоевать, оказались поставляемые Киеву странами НАТО противотанковые системы шведского производства NLAW и американские Javelin.Известия«Из интересного» военные РФ отметили автоматический гранатомет УАГ-40, американский крупнокалиберный пулемет браунинг М2 и боеприпас к шведскому гранатомету «Карл Густав».Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналИзвестияРЕН ТВLife.ruТК ЗвездаРИА НовостиКомсомольская правдаSmotrim.ruВоенное делоМоя Москва.онлайнМой БрянскПолитическая ЭкспертизаYakutsk.ruЭкономика сегодняLife.ruМолваГазета.RuИзвестияФАНКомсомольская правдаРоссийская газетаНародные новостиПодробнее о событииВС РФ показали трофейное оружие, оставленное подразделениями ВСУТАСС02:44Российские военные показали брошенное бойцами ВСУ оружиеИзвестия22:00Самое цитируемоеМинобороны России показало брошенное украинскими боевиками западное оружиеРИА Новости02:44Российские военные показали брошенное украинскими нацистами трофейное оружиеРЕН ТВ22:00«Такого мы еще не видели»: какое оружие было захвачено на позициях отступающих ВСУТК Звезда02:44«Известия»: российские военные показали брошенное отступающими украинцами оружиеNews.ru23:02В Минобороны РФ показали брошенное ВСУ при отступлении западное оружиеПятый канал22:08Российские военные показали брошенное ВСУ западное оружиеИзвестия02:55Показать ещёОценить588Поделиться