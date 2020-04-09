Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Источник назвал сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" запланирована на 2024 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 20:05

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Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

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Известно, когда «летающие радары» А-100 начнут поступать в войска

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«Летающий радар» А-100 появится в российской армии в 2024 году

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Российские ВКС получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

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Названы сроки поставок самолёта ДРЛО А-100 «Премьер» в российские ВКС

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Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Газета.Ruвчера в 20:16

Источник назвал сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

РИА Новостивчера в 20:05
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Общество

Порядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят

В Москве будет упрощен порядок получения статуса безработного и пособий по безработице.
Вечерняя Москва вчера в 10:33
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Экономика

В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики

Аудитор Счётной палаты Данил Шилков считает, что государство должно оказать адресную помощь всем отраслям экономики России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:58
Общество

Губернатор Кемеровской области разрешил работать салонам красоты

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев снял режим нерабочих дней в регионе для парикмахерских и маникюрных салонов.
РБК 00:56
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

RT на русском 07 апреля в 01:57
Финансы

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК вчера в 17:00
Общество

Определили вероятный пик пандемии коронавируса

Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.
МедиаПоток 02:30
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС 01:48
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru вчера в 09:43
Гаджеты

Представлен премиальный телевизор Huawei Vision Smart TV X65

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei представил новый телевизор Huawei Vision Smart TV X65.
Ридус вчера в 21:56
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Происшествия

В Прикамье подозрение на коронавирус выявили еще у 15 пациентов

Всего на сегодняшний день в Пермском крае 32 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 23 пациента проходят лечение в условиях стационара, 6 человек выздоровели.
Рифей-Пермь 02:00
Общество

Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
РИАМО вчера в 14:57
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:57
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Хоккей

Виталий Прошкин: лучшие игроки уезжают в НХЛ

Многие хоккеисты уезжают из КХЛ, подписывают контракты с клубами НХЛ. Качественных хоккеистов останется меньше.
ГЛАС.RU вчера в 06:07
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Число инфицированных коронавирусом на Украине стремительно растет. За сутки добавилось еще 68 случаев.
Территория новостей 06 апреля в 05:20
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Здоровье

Эпидемия коронавируса: главное за 8 апреля

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,27 млн человек.
Радио Комсомольская правда вчера в 13:59
Происшествия

В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом

В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 02:52
Общество

Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе

По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Клопс 01:36
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Общество

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 22:55
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Самолет может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта А-100 обеспечивает устойчивую связь с различными группировками войск. Самолет получает информацию не только со своего радара, но и от космических спутников. Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения. Антенный комплекс построен на базе антенны с активной фазированной решёткой. Поставки ВВС России планировалось начать в 2016 году.
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