Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб. Об этом, со ссылкой на местное население, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.В источнике
Подробнее о событии
Военные РФ заявили о подготовке боевиками в Сирии провокации с отравляющим веществом
Коммерсантъвчера в 15:47