Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов, который в последнее время упоминается в основном в контексте популярного телесериала "Сваты", где он играет одну из ключевых ролей, выложил на своей странице в "Инстаграме" новые фотографии, сделанные во время отдыха под Астраханью.