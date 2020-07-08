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Российская газетаРоссийская газета

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб. Об этом, со ссылкой на местное население, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.В источнике
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В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии

Lenta.ruвчера в 15:29

Военные РФ заявили о подготовке боевиками в Сирии провокации с отравляющим веществом

Коммерсантъвчера в 15:47

ЦПВС сообщил о подготовке боевиками провокации в Сирии

Известиявчера в 15:31

Российские военные заявили о скорой провокации с химоружием в Сирии

РБКвчера в 16:44

ЦПВС сообщил о подготовке боевиками провокации в Сирии

RT на русскомвчера в 15:12

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:06

Российские военные рассказали о провокации боевиков в Сирии

ТАССвчера в 15:03
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Токаев назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, назвал "системные ошибки бывшего руководства минздрава" одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в республике.
РИА Новостивчера в 10:58
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Матвиенко подтвердила позицию России по Минским договоренностям

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 8 июля, заявила, что Россия настаивала и будет продолжать настаивать на мирном урегулировании конфликта на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) на базе Минских соглашений.
Известиявчера в 07:55
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM7 июля в 04:30
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Швеция стала назидательным примером для всего мира – The New York Times

Стокгольм, 8 июля 2020, 16:10 — REGNUM В своей статье от 7 июля журналист The New York Times Питер Гудмен обращает внимание своих читателей на тот факт, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в Европе Швеции выбрала «неортодоксальный эксперимент на открытом воздухе», где власти не налагали на своих граждан строгих запретов.
REGNUMвчера в 09:10
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Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новостивчера в 14:36
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В Сочи в окрестностях храма нашли средневековый сигнальный пункт

Сотрудники Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской академии наук» заявили о найденном древнейшем сигнальном пункте, который был обнаружен при изучении почв на водораздельной поверхности ручьев Сочапа и Бзугу.
Evo-rus.comвчера в 09:52
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов, который в последнее время упоминается в основном в контексте популярного телесериала "Сваты", где он играет одну из ключевых ролей, выложил на своей странице в "Инстаграме" новые фотографии, сделанные во время отдыха под Астраханью.
Planet Todayвчера в 07:35

Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру7 июля в 02:44
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газетавчера в 05:17
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Спутники обнаружили действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном

"По мнению экспертов, фотоснимки со спутника, предоставленные американской компанией Planet Labs, свидетельствуют, что в деревне, расположенной в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, предположительно связанный с ядерной программой КНДР", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец20:07
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Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-lineвчера в 15:13
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