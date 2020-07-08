В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб. Об этом, со ссылкой на местное население, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

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