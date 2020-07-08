Армия и оружие
Российская газетаРоссийские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб. Об этом, со ссылкой на местное население, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
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Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап
Evo-rus.com 01:30
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Выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года
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Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Общество
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни — художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 16:18
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
ToDay News Ufa 09:16
Финансы
Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%
Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
Интерфакс 05:26
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия 20:40
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Общество
В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах
Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:53
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru 17:58
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Экономика
Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах
Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
Lenta.ru 20:20
Экономика
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Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:58
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Культура
Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете
Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
Игры
Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands
Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
CyberSport.ru 12:40
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm 14:46
Политика
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Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
Транспорт
В Барнауле ограничат движение на участке шоссе Ленточный бор
С 12 июля в Барнауле перекроют одну из полос на шоссе Ленточный бор.
Аргументы и Факты - Алтай 21:30
Общество
В Тверской области 70 пар получили медаль «За любовь и верность»
В регионе 70 супружеских пар, проживших в браке не менее 25 лет, получили медали «За любовь и верность».
АиФ Тверь 13:29
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Происшествия
В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара
Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости 20:53
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия 15:36
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
Происшествия
Названы имена давших показания против губернатора Хабаровского края россиян
Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было возбуждено после показаний нескольких арестованных россиян, предположительно, его сообщников.
Lenta.ru 21:22