Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб. Об этом, со ссылкой на местное население, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
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Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
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«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
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Шоу-бизнес

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Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
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Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

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В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

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В Барнауле ограничат движение на участке шоссе Ленточный бор

С 12 июля в Барнауле перекроют одну из полос на шоссе Ленточный бор.
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В Тверской области 70 пар получили медаль «За любовь и верность»

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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара

Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
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Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
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Названы имена давших показания против губернатора Хабаровского края россиян

Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было возбуждено после показаний нескольких арестованных россиян, предположительно, его сообщников.
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