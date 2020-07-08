Армия и оружие
Российская газетаРоссийские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб. Об этом, со ссылкой на местное население, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
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с чего всё началось
Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.РИА Новости15:06
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CT news 16:08
Общество
В Подмосковье с 15 июля могут разрешить посещать пляжи и рестораны
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Общество
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Согласно опросу, за время карантина доля россиян, которые в месяц имеют доход до 15 тысяч рублей, возросла до 44,6%.
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На томского журналиста составили протокол о фейке за статью о мешках с трупами, сваленными в кучу в морге коронавирусной больницы
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Экономика
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Общество
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Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
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Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com 08:05
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
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На ул. Пузакова в Туле четыре дерева упали на машины
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Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
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