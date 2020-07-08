Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

с чего всё началось

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб. Об этом, со ссылкой на местное население, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

Здоровье Госдума одобрила законопроект о создании регистра пациентов-льготников Согласно документу, предусматривается создание Федерального регистра граждан, которые вправе рассчитывать на получение лечебного питания, медицинских изделий и лекарств. 1

Политика Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. 36

Общество Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает. 1

Футбол Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом» Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".

Космос Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.

Происшествия В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала. 8

Политика Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах Джо Байден, являющийся одним из кандидатов на следующих выборах президента Соединенных Штатов Америки, выступил с заявлением касательно текущих отношений государства и Всемирной организации здравоохранения. 4

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 88

Общество Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.

Гаджеты В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей. 54

Политика Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. 3,6K

Футбол «Уфа» одержала победу над «Ростовом» в матче РПЛ Футболисты "Уфы" в гостях обыграли соперников из "Ростова" в матче 27 тура Российской премьер-лиги.

Общество На ул. Пузакова в Туле четыре дерева упали на машины На ул. Пузакова в Туле четыре дерева упали на машины Фото Дмитрия Кирюхина и Сергея Старикова Кроме того, во дворе дома по ул. Советской ветер повалил пять деревьев и старые ели. 7

Футбол Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака» Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.