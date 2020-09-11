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РБК
РБК

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
РИА Новостивчера в 15:03
Подробнее о событии
РБК

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

РБК17:00
Комсомольская правда

Террористы в Сирии готовят провокации с применением химоружия

Комсомольская правдавчера в 15:54
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:03
RT на русском

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

RT на русскомвчера в 15:28
Газета.Ru

Террористы готовят провокации с ядовитыми веществами в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:16
ТАСС

Центр примирения враждующих сторон сообщил о готовящихся боевиками провокациях в Сирии

ТАССвчера в 15:07
Московский Комсомолец

Военные РФ сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 15:33

Людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга» посетил Максим Решетников

Людиново, Калужская область, 11 сентября 2020, 16:31 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 11 сентября посетил с рабочей поездкой в Людиновском районе предприятия Особой экономической зоны Калужской области — ООО «Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга».
Людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга» посетил Максим Решетников
REGNUMвчера в 09:31

МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — цитирует агентство заявление ведомства.
RT на русскомвчера в 14:43
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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомостивчера в 06:18
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Агент Зинченко допустил переход игрока в «Наполи»

Агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию о том, что украинец может войти в сделку по трансферу в английскую команду защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Матч ТВвчера в 16:26

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
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